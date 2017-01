Zoon (23) van schepen Leroy uit Beersel overleden na val aan café

Bij zijn val met oudejaarsnacht had Freek een schedelbreuk opgelopen, een week later is hij aan zijn verwondingen in het ziekenhuis overleden. Freek was actief bij de scouts en is de zoon van de Beerselse schepen Veerle Leroy en lokaal Groen-voorzitter Jan Steyaert. Zijn Facebookpagina is door de omstandigheden intussen een rouwregister geworden waar vrienden en familieleden hun verdriet proberen te vatten in woorden.