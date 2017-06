Zwaar ongeval op berucht kruispunt in Itterbeek

Op het kruispunt van de Itterbeeksebaan met de Boudewijnlaan in Itterbeek is vrijdagavond een zwaar verkeersongeval gebeurd.

Een Citroën met Franse nummerplaten die op de Itterbeeksebaan in de richting van Anderlecht reed, botste rond 17u bij het afslaan naar de Boudewijnlaan op een auto die op de Itterbeeksebaan in de richting van de Ninoofsesteenweg reed. Het is onduidelijk of de bestuurder van de Citroën de situatie verkeerd inschatte of het aankomende voertuig helemaal niet zag komen.

De auto die naar de N8 reed, kwam door de klap tot stilstand tegen een werfcontainer. De Citroën bleef in het midden van de rijbaan staan. De bestuurder van de Citroën, een dame, werd afgevoerd naar het ziekenhuis in Asse. Ze was bij bewustzijn. De lokale politie van Dilbeek kwam ter plaatse voor de vaststellingen. Inspecteurs regelden intussen het verkeer.

Het is lang het eerste ongeval niet op het kruispunt van de Itterbeeksebaan met de Boudewijnlaan. Het meest bekende is wellicht de botsing tussen een lijnbus en een personenwagen, in april 2009. Daarbij vielen zeven gewonden. De bestuurder van de wagen, een zwarte BMW, overleefde de klap uiteindelijk niet.