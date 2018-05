Zwaar verbrande man in Teralfene overleden

In Teralfene, deelgemeente van Affligem, liep gisteravond een man ernstige brandwonden op na een incident. De man is intussen overleden. Z’n echtgenote werd meegenomen door de politie.

In Het Laatste Nieuws beschrijft de buur van het slachtoffer hoe hij de man als een toorts door de tuin van z'n woning in de Driesstraat zag lopen zondagavond. De buurman wist samen met iemand van het gezin van het slachtoffer de vlammen te doven. De omstandigheden van het incident zijn nog altijd erg onduidelijk. Volgens Het Laatste Nieuws zei het slachtoffer dat er benzine over hem was gegoten. Z’n vrouw werd door de politie meegenomen voor verhoor. Het onderzoek van het parket Halle-Vilvoorde moet uitwijzen wat er precies is gebeurd. “De omstandigheden zijn nog niet duidelijk” zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. “Het parket en de branddeskundige doen vandaag nog een afstapping en de wetsarts zal nog een autopsie uitvoeren. De vrouw van het slachtoffer moet nog worden verhoord.”