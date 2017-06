Zwaar verkeer niet meer welkom in Bever

In Bever is het zwaar verkeer ( + 3,5 ton) niet meer welkom in het centrum. Vrachtwagens met een grotere tonnage zullen voortaan een ommetje moeten maken via Lessen.

Zwaar verkeer dat van de E429-snelweg naar Geraardsbergen wil rijden of omgekeerd moet door het centrum van Bever. Maar het centrum van Bever is daar niet op voorzien. Als vrachtwagens er elkaar willen kruisen, moeten ze noodgedwongen op het voetpad rijden. En dat leidt soms tot gevaarlijke situaties, zeker als je weet dat er zich in de onmiddellijke omgeving ook een school en kinderdagverblijf bevindt. Al jaren wordt er over het probleem gepalaverd. Maar na overleg met de buurgemeenten Herne, Galmaarden en Silly en met het Agentschap Wegen en Verkeer werd nu toch beslist om een tonnagebeperking in te voeren in het centrum van Bever. Daardoor zullen vrachtwagens met meer dan 3,5 ton op hun oplegger voortaan moeten omrijden via Lessen.