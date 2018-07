Zwaardere straffen voor crashende mensensmokkelaars?

De mensensmokkelaars die in april vorig jaar met een busje illegalen crashte vlakbij bij het viaduct in Vilvoorde, riskeren in beroep een hogere straf. Bij het ongeval raakten vijf mensen zwaargewond.

In eerste instantie kregen de smokkelaars celstraffen tot 6 jaar. Tegen die uitspraak gingen ze in beroep. In beroep eist het parket Halle-Vilvoorde nu 8 jaar cel voor de smokkelaars. Een zwaardere straf dan in eerste instantie. Uitspraak volgt op 11 september.

Het busje werd door de politie spookrijdend opgemerkt in Nijvel, waarna de smokkelaars rechtsomkeer maakte en een wilde achtervolging begon. Ter hoogte van het viaduct in Vilvoorde probeerde het busje de politie te rammen, maar raakte daarbij de controle kwijt over het stuur en ging door de vangrail.

Vijf personen, waarvan twee kinderen, raakten zwaargewond bij het ongeval. Zij verkeerden zelfs even in levensgevaar. In het busje bleken in totaal 16 personen te zitten die allemaal illegaal in ons land verbleven. Op het proces getuigden ze de smokkelaars 2500 euro betaalden om hen op een truck richting Groot-Brittannië te zetten.