Zwaargewonde bij botsing met 2 vrachtwagens op Ring

Het ongeval gebeurde op de binnenring vlakbij de oprit Kattebroek. Het ging om een kop-staartaanrijding. Door de klap zat de bestuurder van de achterste vrachtwagen gekneld. Hij werd zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

#R0 Ongeval in Groot-Bijgaarden-Dansaertlaan op de binnenring. Rechts en uitvoegstrook versperd. Best omrijden via buitenring pic.twitter.com/cS9Df0crnc

— Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) March 8, 2017