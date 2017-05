Zwaargewonde bij brutale overval op Proxy Delhaize Wemmel

Het warenhuis Proxy Delhaize op de Kaasmarkt in Wemmel is voor de tweede keer in amper drie maanden tijd overvallen. De overval gebeurde nog voor openingstijd door drie gewapende jongemannen. Eén werknemer raakte zwaargewond. De politie kon twee van de drie verdachten ter plaatse arresteren.

Nog voor openingstijd duwden twee gewapende overvallers de onderhoudsmedewerker de winkel in, wellicht met het doel de kluis te openen. “Daar is een enorme ravage en er zijn ook enorm veel bloedsporen. Wellicht werd onze werknemer zwaar aangepakt om de kluis te openen. Maar dat is onmogelijk. Door een tijdslot is het zelfs voor ons onmogelijk om voor de openingsuren in de koffer te geraken”, vertelt ons gerant Luc Van den Steen.

Een alerte buur verwittigde de politie en die kwam snel ter plaatse. "De inspecteurs zagen een voertuig toeterend wegrijden. Door dat lawaai zijn de twee andere overvallers uit de winkel gelopen. De twee andere daders waren gewapend met een pistool en de politie heeft moeten schieten omdat ze zelf bedreigd waren. Het duo werd ter plaatse gearresteerd”, aldus Van den Steen.

Het gaat om eem zeventienjarige en een twintigjarige uit Molenbeek. De derde verdachte, de bestuurder van de toeterende wagen, is nog voortvluchtig.