Zwaargewonde bij ongeval Ternat

In Ternat gebeurde vanochtend een zwaar verkeersongeval op de Nattestraat. De weg was urenlang afgesloten voor onderzoek.

Rond 8u15 reden twee wagens frontaal op elkaar in. De chauffeur van één van de voertuigen was afgeleid, week van zijn rijbaan af en botste frontaal op een tegenligger. De bestuurder van het aangereden voertuig raakte lichtgewond maar zijn passagier (een vrouw van 34 jaar) werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Niemand reed onder invloed van alcohol of drugs en ook de voertuigen waren technisch in orde. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak te onderzoeken. Daardoor was de Nattestraat urenlang afgesloten voor het verkeer.