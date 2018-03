Zware knieblessure voor Frank Depestele: einde carrière?

De Lennikse spelverdeler Frank Depestele - die tegenwoordig in Oetingen woont, moet een kruis maken over de rest van het volleybalseizoen. Depestele scheurde de patellapees van zijn linkerknie en moet minstens vier maanden revalideren. Zijn avontuur in Zuid-Amerika zit er dan ook op.

Tijdens een wedstrijd met zijn Argentijnse ploeg Personal Bolivar in het Zuid-Amerikaanse Clubkampioenschap ging hij bij een opslag door de knieën. Met dramatische gevolgen. Depestele wordt eerstdaags van Brazilië naar Buenos Aires overgevlogen, waar hij geopereerd zal worden.

De kans is groot dat dit het einde is van de carrière van de 40-jarige spelverdeler. Depestele maakte eind vorig jaar een een opvallende transfer. Hij ruilde toen Lindemans Aalst in voor de Argentijnse topclub, die mede dankzij een sterke Depestele nog volop in de running is voor de landstitel. Al zal Personal Bolivar die nu zonder Depestele moeten binnenhalen.