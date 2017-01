Zware mazoutvervuiling in Imde

Even paniek gisteravond in Imde bij Meise. Daar had een inwoner zijn mazouttank gekuist waarbij hij naar schatting zo'n 300 liter mazout gewoon loosde in de riolering, met een zware mazoutgeur in heel het centrum als gevolg.

Schepen van Openbare Werken Paul Van Doorslaer: "De civiele bescherming, brandweer en politie kwamen ter plaatse om de indringende mazoutgeur ter hoogte van de Drijpikkelstraat op te sporen. De riolering werd per kijkput afgegaan en zo is de vervuiler in Neerpoorten gevonden. Het aquafin-pompstation in Imde moest worden stilgelegd om te vermijden dat de mazoutvervuiling zou worden doorgepompt naar het waterzuiveringsstation van Merchtem. Diverse pompen moesten ook vermijden dat er verder contaminatie was. De factuur voor deze operatie loopt zwaar op", aldus de schepen. De politie stelde proces verbaal op, de vervuiler mag zich aan een fikse boete én zware factuur voor opruimkosten verwachten. Tegen vanochtend zou de geur in Imde, Neerpoorten en Meuzegem moeten verdwenen zijn.