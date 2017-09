Zware straf gevorderd tegen jonge pedofiel uit Zaventem

In 2014 werd het Belgische gerecht ingelicht door de Amerikaanse politiediensten FBI dat de jonge Zaventemnaar bijzonder actief bezig was met kinderprono. Bij een eerste huiszoeking werd in de woning van de man niets gevonden. "De man had een handleiding over het wissen van sporen voor de politie en hij bracht na de eerste huiszoeking ook de websitebeheerder op de hoogte. Bij een volgende confrontatie met het gerecht, overhandigde hij een USB-stick waarop alleen maar oud materiaal stond", aldus de openbaar aanklager. "Al de rest was opgeslagen op een andere USB-stick, die hij had verstopt". In totaal bleek de man in bezit van 64.000 foto's en 700 filmpjes met kinderporno.

Aanvankelijk ontkende en minimaliseerde de dader de feiten. Nochtans is het psychiatrisch rapport niet mals. Zo staat te lezen dat de Zaventemnaar alle kenmerken van een kernpedofiel bezit en dat er een zeer grote kans is op recidivisme. "De man is obsessioneel in de omgang met kinderpronografisch materiaal, hij heeft weinig schuldinzicht en hij handelt vanuit pedoseksuele driften", zo luidt het. De openbaar aanklager eist 36 maanden cel, waarvan een deel met uitstel onder zeer strenge voorwaarden, zoals een gespecialiseerde behandeling.

Uitspraak op 14 oktober.