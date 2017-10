Zware straf voor Zaventems verzamelaar van kinderporno

Het was de Amerikaanse FBI die in september 2014 de Belgische autoriteiten waarschuwde omdat de jongeman uit Zaventem kinderpornografisch materiaal verspreidde en deelde met andere kinderpornoverzamelaars via het zogenaamde dark web. Bij een eerste huiszoeking in de woning van de man troffen de speurders eerst niets aan. Bij een tweede huiszoeking, een jaar later, werd een USB-stick gevonden met daarop maar liefst 64.000 foto's en 700 filmpjes.

Eerder omschreef de gerechtspsychiater de jongeman als een 'kernpedofiel' en hij waarschuwde voor een grote kans op herval. Dat was voor de correctionele rechtbank blijbaar reden genoeg om een strenge straf uit te spreken. In totaal werd het 3 jaar en 6 maanden, waarvan 21 maanden effectief. Een deel van de straf is met uitstel omdat de jongeman in tussentijd zijn studies afwerkte en zich bereid toonde psychiatrische begeleiding te volgen.