Zware verkeersagressie op E40 in Sterrebeek

Er is een filmpje opgedoken van een zwaar geval van verkeersagressie op de E40 in Sterrebeek.

De video zou van gisterennamiddag dateren. Er is te zien hoe de bestuurder van een bruine Opel bruusk van rijstrook wisselt om een blauwe Polo in te halen. Eenmaal daar voorbij, gaat de bestuurder van de Opel vol in de remmen en wijkt hij uit naar rechts om de Polo van de weg te rijden. Drie andere bestuurders kunnen maar nipt een aanrijding vermijden. Bij de wegpolitie Brabant kwam er geen melding binnen van het voorval. Ze onderzoekt wel de zaak. (foto screenshot YouTube)

De beelden werden vanmorgen gepubliceerd op YouTube.