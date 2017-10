Zware verkeershinder voor pendelaars naar Brussel

Door de sluiting van het viaduct Herrmann-Debroux in Brussel staan er extra lange files richting hoofdstad. Vooral pendelaars die via de E411 de stad willen binnenrijden, krijgen af te rekenen met veel verkeershinder.

Dit weekend werd er betonschade vastgesteld aan het Herrmann-Debroux viaduct. De tunnel, die een van de belangrijkste invalswegen is naar Brussel, blijft al zeker tot donderdag dicht. En dat heeft natuurlijk flink wat gevolgen voor het verkeer. Wie via de E411 de stad wil binnenrijden, moet vanaf het eind van de autostrade tot aan het Leonardkruispunt over 1 rijstrook. Pendelaars wordt gevraagd om te carpoolen, een ander vertrekuur te nemen of te kiezen voor het openbaar vervoer. De vervoermaatschappijen hebben hun aanbod tijdelijk uitgebreid.