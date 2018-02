Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt 20 miljoen euro extra vrij om de laatste zogenoemde zwarte kruispunten versneld weg te werken. Twee daarvan zijn in onze regio: één in Ternat en één in Sint-Pieters-Leeuw. Van de zogenoemde historische lijst – intussen 15 jaar oud - met 800 bijzonder gevaarlijke kruispunten blijven er momenteel nog 22 over.

Zwarte kruispunten in Ternat en Sint-Pieters-Leeuw worden versneld weggewerkt

In Ternat wordt de aansluiting van de E40 met Assesteenweg aangepakt. De voorbije jaren gebeurden hier verschillende ongevallen met zwaargewonden of zelfs dodelijke afloop. De herinrichting laat al lang op zich wachten, onder meer omdat er onteigeningen voor moeten gebeuren. Maar nu komt de start van de werken toch in zicht. Dit jaar nog worden de procedures opgestart om een bouwvergunning te verkrijgen en een aanbesteding uit te schrijven. Als alles goed gaat, beginnen de werken volgend voorjaar.

Op de herinrichting van het kruispunt van de Georges Wittouckstraat met de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw is het nog wat langer wachten. Die werken zitten nog maar in de ontwerpfase. Ze worden gekoppeld aan de volledige heraanleg van de Bergensesteenweg. Voor beide kruispunten samen heeft de Vlaamse overheid alvast 4,5 miljoen euro vrijgemaakt.

De discussie over de zwarte kruispunten laaide gisteren in alle hevigheid op nadat nog maar eens een jonge fietser om het leven kwam op een bijzonder gevaarlijk kruispunt in Gent.