Zwembad De Lammekes pas open vanaf 10 juli

Ieder jaar moet de gemeente Grimbergen intens zoeken naar redders om de veiligheid in buitenzwembad De Lammekes te garanderen. Dit jaar was dat niet anders. De zoektocht heeft uiteindelijk resultaat opgeleverd. Het zwembad is heel de zomer open, maar wel pas vanaf 10 juli.

Dit jaar was het tekort aan redders zo nijpend dat er getwijfeld werd of buitenzwembad De Lammekes zou kunnen opengaan. Te meer omdat in het binnenzwembad van Strombeek een aantal redders langdurig ziek zijn. Daardoor was het tekort aan redders nog nijpender want vorig jaar werd er geschoven met het personeel van het zwembad van Strombeek zodat de veiligheid in het buitenzwembad ook gegarandeerd was.

Nu zijn er toch redders gevonden, maar vroeger dan 10 juli gaat het zwembad niet open. Vanaf dan kan je er tot en met 31 augustus tussen 12u en 19u wel elke dag terecht.