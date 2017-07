Zwembad Lammekes in Grimbergen alleen toegankelijk met identiteitskaart

In Grimbergen is het openluchtzwembad elke dag van de vakantie open. Om alles vlot te laten verlopen, wordt bezoekers vanaf 12 jaar gevraagd spontaan hun identiteitskaart te tonen.

Het zwembad Lammeles aan de Veldkantstraat in Grimbergen is tijdens de vakantiemaanden juli en augustus elke dag open. De kassa sluit om 18 u 30. Om aan de kassa alles vlot te laten verlopen, wordt de bezoekers gevraagd om spontaan hun identiteitskaart voor te leggen. Ook kinderen vanaf 12 jaar moeten in het bezit zijn van hun identiteitskaart.

Om te voorkomen dat discussies aan de kassa uit de hand lopen, zal de politie regelmatig een oogje in het zeil houden. "Het personeel heeft in ieder geval het recht om bezoekers te weigeren die niet in het bezit zijn van hun identiteitskaart", zo luidt het.