Zwembad Leeuw maandag weer open, sporthal blijft dicht

Het zwembad in het Wildersportcomplex in Sint-Pieters-Leeuw opent vanaf maandag weer de deuren. De sporthal blijft tot nader order gesloten. Het sportcomplex werd op zaterdag 10 maart ontruimd nadat een steunbalk in het plafond van de sporthal begon te kraken en er scheurtjes werden vastgesteld in de muur tussen de sporthal en het zwembad.