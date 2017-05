Het provinciedomein in Huizingen zal omwille van werkzaamheden donderdag en vrijdag gesloten zijn.

Morgen en vrijdag voorspelt het KMI maxima boven 25 graden. Maar wie verkoeling wil zoeken kan niet terecht in het zwembad van het provinciedomein van Huizingen. Door de werken zal er immers tijdelijk geen water zijn. Maar in principe kan er vanaf zaterdag opnieuw gezwommen worden in het provinciedomein.