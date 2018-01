Zwembaden Zaventem en Strombeek-Bever tijdelijk dicht

Het zwembad De Motte in Zaventem is tijdelijk gesloten na een technische controle. Zaventem probeert de 15 personeelsleden nu andere taken te geven. Ook het Pierebad in Strombeek-Bever moet voor onbepaalde tijd dicht.

Na een controle blijkt er een probleem te zijn met de hanglampen. De bouten waarmee die zijn vastgemaakt, zijn op sommige plekken doorgeroest. De gemeente heeft De Motte daarom uit voorzorg gesloten.

"We kunnen het risico niet lopen dat één van de lampen loskomt en naar beneden valt. Door de sluiting kunnen de nodige werken ook makkelijker uitgevoerd worden. We zullen de spots verwijderen en vervangen door een tijdelijke verlichting. De volledige vernieuwing van de verlichting in het zwembad - die al gepland waren - zullen we sneller doorvoeren," zegt schepen van Sport Erik Rennen.

De scholen en zwemclubs die het zwembad De Motte gebruiken, zijn intussen verwittigd. Voor hen wordt nog een oplossing gezocht. De gemeente Zaventem hoopt dat het zwembad begin volgende week terug open kan.

Ook het Pierebad in Strombeek-Bever is momenteel gesloten. Er is een technisch defect vastgesteld aan het chloreringsysteem. Hoelang de herstelling zal duren, is niet duidelijk.