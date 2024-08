Provinciaal niveau blijft meerwaarde voor Voka & UNIZO Vlaams-Brabant

De werkgeversorganisaties pleiten ervoor dat de provincie vanuit haar regierol drie functies opneemt. Zo kunnen ze snelheid maken bij socio - economische projecten, de taken en bevoegdheden van steden en gemeenten faciliteren in een back-office en als bovenlokaal samenwerkingsorgaan zorgen voor een schaalvoordeel binnen de referentieregio’s.

“De provincie Vlaams-Brabant weet wat het belang is, van en voor goed draaiende bedrijven in de regio. Zo speelt het bestuursniveau een rol bij ruimte om te ondernemen en vergunningen, zorgen ze voor een bloeiende detailhandel in de gemeenten, stimuleren ze ondernemingszin in het onderwijs en leggen ze de brug tussen sociale economie en bedrijven. Maar ook op het vlak van innovatie en creativiteit speelt de provincie een belangrijke rol voor ondernemers. In het kader van grote uitdagingen zoals de energietransitie, duurzaamheid of circulariteit spelen ze een grote rol voor ondernemers uit Vlaams-Brabant”, aldus Helena Polfliet van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant.

“Provincies kunnen beleidsmaatregelen en beslissingen nemen die beter aansluiten bij de specifieke behoeften en kenmerken van de regio. Dit zorgt voor een efficiënter en doelgerichter bestuur”, vult Elke Tielemans, directeur van UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel, aan.

Volgens de werkgeversorganisaties kan de provincie Vlaams-Brabant met de juiste schaal socio-economische projecten in beweging zetten, taken en bevoegdheden faciliteren voor gemeenten en steden maar ook gebruik maken van de regiovorming om het subregionaal economisch beleid te herdenken.

“Het voorzitterschap van de provincie is ideaal om de referentieregio’s te gebruiken om socio-economische deals te creëren,” zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant. “Het blijft voor Voka-KvK Vlaams-Brabant essentieel dat de regio’s geen extra bestuurslaag vormen”, voegt Kris Claes nog toe.