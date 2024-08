Intense onweersbuien trekken over de regio: enkele straten ondergelopen

De onweersbuiten gaan gepaard met veel donder en bliksem en intense regen. Verschillende straten in onze regio kunnen het water niet slikken. Zo is er sprake van wateroverlast in de J.B. Wauterstraat in Sint-Pieters-Leeuw. Ook in Bever zijn her en der straten ondergelopen.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West verwerkt 88 interventies.

In Brussel zijn enkele tunnels afgesloten door wateroverlast.

Bij stormschade of wateroverlast: bel 1722.