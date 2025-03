Vijf jaar sinds de eerste lockdown: "Het lijkt alsof het gisteren was"

Ik heb eigenlijk vanaf 2020, toen corona uitbrak, tot en met december 2021 bij het verpleegkundig-ziekenhuishygiëneteam gewerkt", zegt Katrien. Ze adviseerde en stond in voor de procedures tijdens de coronapandemie. Ze kan niet geloven dat het al vijf jaar geleden is dat ze bij Jan Portaels begon. "Het lijkt alsof het gisteren was of vorige week. Het was heel intens", zegt Katleen. "Ik was een nieuwe medewerker, ik moest me zowel bijscholen al schakelen zodat iedereen geïnformeerd was en maakte procedures."

De pandemie legde toch extra druk op de werking van het ziekenhuis. "Tijdens de coronapandemie zijn we ook uitgebreid met een extra verpleegkundige om het bol te werken", zegt Katleen. Toch kijkt ze met fierheid terug op het geleverde werk van toen. "Een les geleerd? Ik weet niet of dat dat een les was, maar ik denk vooral samen komen we er wel", zegt ze. "We zaten in een noodsituatie, waaruit we alleen maar kwamen omdat we de krachten bundelden."