“Proloog Tour de Suisse is op mijn maat”, zegt Jürgen Roelandts

Het parcours bevat een proloog, drie bergritten, een etappe voor sprinters , enkele ritten voor punchers en een afsluitende tijdrit. Kortom, een ronde op maat van klassementsrenners. Zo zijn de proloog en de eerste twee ritten op maat van Jürgen Roelandts. “De proloog is mijn eerste doel van deze Tour de Suisse. Normaal gezien is zo’n korte tijdrit van zes kilometer ideaal voor mij, hoewel dit parcours me iets minder ligt. Deze proloog is vlakker dan vorig jaar en ook minder technisch, met slechts vier bochten. Toch hoop ik meteen een goed resultaat neer te zetten”, zegt Roelandts. “In het verdere verloop zijn er nog enkele ritten die me zouden moeten liggen, waarbij er onderweg enkele korte klimmetjes moeten worden overwonnen. Ik ben op mijn best op dit soort parcoursen waarin een klein groepje naar de finish kan rijden. Voor het overige hoop ik met een goed gevoel over de bergen te komen om mij zo goed mogelijk voor te bereiden op het Belgisch kampioenschap van 25 juni”, besluit Roelandts.

Normaalgezien zou Jens Debusschere ook aan de start komen van de Tour de Suisse, maar hij kan niet meerijden door een rugblessure. Hij zal hiervoor behandeld worden om het Belgisch kampioenschap en de rest van het seizoen niet in het gedrang te laten komen. Nikolas Maes is zijn vervanger.

Selectie Lotto Soudal: Bart De Clercq, Nikolas Maes, Tomasz Marczynski, Maxime Monfort, Jürgen Roelandts, Louis Vervaeke, Jelle Wallays en Tim Wellens.

Rittenschema

Rit 1 Zaterdag 10 juni: Cham – Cham (6 km) (Proloog)

Rit 2 Zondag 11 juni: Cham – Cham (173 km)

Rit 3 Maandag 12 juni: Menziken – Bern (159,3 km)

Rit 4 Dinsdag 13 juni: Bern – Villars-sur-Ollon (150,2 km)

Rit 5 Woensdag 14 juni: Bex – Cevio (222 km)

Rit 6 Donderdag 15 juni: Locarno - La Punt (166,7 km)

Rit 7 Vrijdag 16 juni: Zernez – Sölden (160,8 km)

Rit 8 Zaterdag 17 juni: Schaffhausen – Schaffhausen (100 km)

Rit 9 Zondag 18 juni: Schaffhausen – Schaffhausen (28,6 km) (ITT)