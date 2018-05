Lacrosse is hip, ook bij jongeren. Dat viel gisteren op tijdens het jeugdtornooi van de Machelen Minotaurs. Geen wonder trouwens dat de sport aanslaat bij het jonge volkje. Het gaat er snel en stevig aan toe bij lacrosse en daarom is spektakel troef.

De Machelse lacrosseclub Minotaurs was de eerste club die in België een jeugdtornooi organiseerde, nu 3 jaar later is er de derde editie. 6 clubs, waaronder het Nederlandse Den Haag, en zo'n 100 spelers tekenen present. De Machelen Minotaurs zijn na 7 jaar een begrip in het Machelse sportgebeuren. De club telt ondertussen zo'n 55 jeugdspelers. Het ledenaantal neemt ieder jaar toe.

Een verslag van het tornooi zie je vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.