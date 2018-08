12de plaats in Zolder voor De Breucker

Vier jaar geleden richtten Jimmy De Breucker uit Ternat samen met Mario Timmers het WCB-racing team op. Het team gooide meteen hoge ogen in de autosportwereld. Zo schreef De Breucker al de 24 uur van Dubai op zijn naam en finishte hij al eens als tweede in de 24 uren van Zolder. Dit weekend nam hij opnieuw deel aan de 24 uur van Zolder, met een Mercedes-AMG GT4. De Breucker eindigde na 722 rondes op de 12de plaats, in zijn categerie Belcar Klasse 3, werd hij 5de.