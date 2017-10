19de Parelweekend Mountainbikeclub Gooik begon in het donker

Moutainbiken in het donker, heeft u dat ooit gedaan? Vrijdag gebeurde het in Gooik. De Gooikse Mountainbikeclub organiseerde dit weekend het Parelweekend en de Night Ride van vrijdagavond was de opener van een weekend vol mountainbikeplezier.

Maar liefst 364 durvers doken vrijdag in Gooik met hun mountainbike het donker in voor een parcours van 35 kilometer. Kenners vinden in het donker rijden een aparte ervaring: “je ziet de baantjes op een andere manier. Het kan zijn dat je ze uit je hoofd kent, en toch is het anders. Bovendien is de sfeer gezelliger,” vertelde Wim Pletinckx van de Gooikse Mountainbikeclub ons.

De Gooikse mountainbikeclub bestaat 23 jaar. Al sinds 1998 organiseert de club het Parelweekend, dat in het totaal meer dan 1.000 sportievelingen trekt. De Night Ride opende dit jaar voor de vierde keer het Parelweekend.

Een uitgebreid verslag van de Night Ride zie je vanavond in Ring TV Sport.