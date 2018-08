2 Belgische records voor 80-plussers van Olympic Essenbeek Halle

Zaterdag schitterden de heren van de mastersploeg van 80-plussers op de atletiekpiste van Zwevegem. Tijdens de aflossingswedstrijden rijfden ze twee records binnen. In de 4x100 meter liepen Henri Lenoir (86), Jean Basteleus (80), François Boonen (82) en Jean-Pierre Van Impe (81) naar een Belgisch recorde in een tijd van 1’30’’65. Het vorige record was amper 13 dagen oud en stond op naam van Atletiekclub APSO uit Zandhoven. En ook in de 4x200 meter stond er geen maat op de vier 80-plussers van Olympic Essenbeek Halle. In die discipline stelden ze het Belgisch record scherp op 3’17’’30.