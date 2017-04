50 jaar Kruikenburg Ternat

Volleybalclub Kruikenburg Ternat is jarig. Kruikenburg wordt 50 en dat moet gevierd worden. Dat gebeurt morgen met een dag vol activiteiten. Fons De Brandt is nu 85 en was maar liefst 48 jaar voorzitter van Kruikenburg. Als er iemand de club door en door kent en er smakelijk kan over vertellen, dan is het hij wel.

De G-sportploeg van Kruikenburg Ternat is één van de 28 ploegen die de club momenteel rijk is. 50 jaar geleden start het verhaal kleinschalig, op een binnenkoer van het kasteeldomein Kruikenburg.

"We zijn begonnen in '67. Op de binnenkoer van het kasteel werd er de zondag door de jeugd gevoetbald, gepingpongd, met de kaarten gespeeld enzo. En op een gegeven moment was er een zomerfeest van de school en vroegen enkele mannen of we geen match volleybal wilden spelen. En op dat zomerfeest zijn we beginnen volleyballen", vertelt Fons De Brandt.

Een jaar later sluit de club zich aan bij de Belgische Volleybalbond en met succes: eind jaren '70, begin jaren '80 is Kruikenburg 7 jaar lang een topclub in de hoogste klasse. Financieel is het niet mogelijk om een topclub te blijven. In 1986 schroeft Kruikenburg zijn ambities terug. Er wordt extra ingezet op de jeugdwerking en dat werpt zijn vruchten af. Kruikenburg heeft nog steeds één van de beste jeugdopleidingen van het land en is tegelijk een gezellige, volkse familieclub gebleven. Morgen blaast Kruikenburg 50 kaarsjes uit en dat wordt stevig gevierd.