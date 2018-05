63-jarige Merchtemnaar is Europees kampioen powerliften

Hugo De Grauwe is een monument in het Belgische en Europese powerliften, een krachtsport die bestaat uit 3 onderdelen: de squat (kniebuigen), de benchpress (het bankdrukken) en de deadlift (het optrekken van een op de grond liggend gewicht). Hugo begon 40 jaar geleden met powerliften. Begin maart sleepte de Merchtemnaar op z'n 63ste - in een Europees record - een Europese titel in de wacht en dat na een afwezigheid van zo'n 20 jaar. “De draad opnemen was echt niet makkelijk”, vertelt Hugo. “Ik had daarom echt niet meer verwacht om nog zo’n titel binnen te halen.” Toch is de prestatie niet zo verwonderlijk. De Grauwe traint nog wekelijks in de fitnessclub 'Physical Club', die hij jarenlang zelf runde, samen met z'n zoon Rik, die hij coacht. Met zijn 18 jaar en een Europese titel in het bankdrukken is Rik een opkomend talent in de sport. Dankzij hun Europese titels mogen vader en zoon in juni naar het wereldkampioenschap in Canada.

Een portret van Hugo De Grauwe zie je vanavond vanaf 19u30 in RINGtv Sport.