85 voetballers scherpen talent aan tijdens stage KFC Meise

“Deze paasstage is een mix van voetbal en omnisporten. Met de kleintjes werken we in de voormiddag verschillende wedstrijdvormen af waarbij de voetbalsport centraal staat. Na de middag bieden we verschillende omnisporten aan. Dat kan gaan van handbal tot zwemmen. Dat is een sportieve mix die helpt om alle vaardigheden van een goede voetballer aan te scherpen”, verduidelijkt Kenny Santy van KFC Meise.

Het is al het vijfde jaar op rij dat KFC Meise deze paasstage organiseert, maar voor het eerst schakelt de club trainers van buitenaf in. Zelfs jeugdtrainers van topclubs zoals Zulte-Waregem en Club Brugge.