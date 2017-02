Aalst wint carnavalsmatch tegen Halle

Veel kleur en ambiance gisteren op het veld van Aalst voor het bezoek van de Hallenaren. Na een ereronde van de befaamde ‘voil jeanetten’ mochten het Halse prinsenpaar Chris en Christel en prins carnaval van Aalst Raf de aftrap geven. Halle speelde een sterke eerste helft en scoorde in de 28ste minuut via Menko. Maar in de tweede helft kwam Eendracht Aalst opzetten. De thuisploeg scoorde twee keer in de laatste tien minuten. Aalst won dus de carnavalsclash met 2-1.

Een verslag krijg je zondagavond vanaf 19u in RINGtv Sport.

Foto’s: Emile Devogeleer