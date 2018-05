Affligemse Rookies winnen beker van Vlaams-Brabant

Rookies Affligem is nog maar een jaar actief in de Vlaamse zaalvoetbalbond en werd meteen kampioen in vierde provinciale. De mannen kaapten ook meteen de beker van Vlaams-Brabant weg. “Dat is toch wel uitzonderlijk als vierdeprovincialer”, zegt Koen De Roeck van Rookies Affligem. “Zeker als je weet dat we achtereenvolgens de kampioen van derde provinciale, de twee bekerfinalisten van vorig jaar, de tweede in de stand van eerste provinciale en in de finale de kampioen van tweede provinciale, geklopt hebben.” Wat verklaart het succes van de Rookies? “Ons sterk collectief en het feit dat we vrienden voor het leven zijn”, aldus De Roeck.