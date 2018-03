Aikidoclub Ternat viert vijftigste verjaardag

De Aikidoclub van Ternat bestaat vijftig jaar. Vanavond wordt dat gevierd met een groot feest, want er zijn weinig aikidoclubs in Vlaanderen met zo'n lange en rijke geschiedenis. Wij trokken naar Ternat om ons te verdiepen in de club én in de sport, die eigenlijk niet draait om vechten….

Stilte en discipline. Da’s wat heerst in de aikidozaal in het sportcentrum van Sint-Katharina-Lombeek. Jonge kinderen en wat oudere pubers beleven aikido samen in een respectvolle harmonie. Aikido mag dan ook geen gevechtssport genoemd worden. In Ternat spreken ze liever over een verdedigingssport. “Agressie heeft hier geen plaats,” zegt secretaris van de club Eric Hurkmans. “Zoals het spreekwoord het zegt: ‘een gevecht dat niet heeft plaats gevonden, is het beste gevecht.’ Dat is wat we de kinderen proberen bij de brengen,” legt hij uit.

Discipline

Bij aikido draait het bovendien niet alleen om de sport, het is een manier van in het leven staan en zoekt de weg om lichaam en geest in harmonie te brengen. “We proberen via de sport de normen van onze maatschappij mee te geven aan de leerlingen. Discipline maakt daar deel van uit,” vertelt Hurkmans.

De Aikidoclub van Ternat is al vijftig jaar een succes, want elk jaar komen er leden bij. Vanavond vindt er een verjaardagsfeest plaats in de club.

Ring TV Sport feliciteerde de club deze week al. Een verslag daarvan, zie je zondagavond vanaf half acht.