Akkoord over fusie tussen FC Pepingen en KSK Halle

De voetbalploegen SK Halle en FC Pepingen hebben een principieel akkoord bereikt over de fusie tot één sterke regioploeg. Dat meldt FC Pepingen.

In het verleden werden al vaker fusiegesprekken opgestart tussen SK Halle (2de amateurklasse A) en FC Pepingen (3de amateurklasse). Maar telkens leek het water net iets te diep tussen beide clubs, doorgaans om financiële redenen. Maar nu hebben beide clubs een principieel akkoord bereikt. “De modaliteiten voor de fusie worden de volgende weken uitgewerkt in verschillende werkgroepen die paritair zijn samengesteld uit beide besturen. De intentie van het nieuwe bestuur is twee sterke regionale jeugdwerkingen uit te bouwen op de twee bestaande sites (Kruisveld Halle en Vroembos Pepingen) dit gekoppeld aan een (inter)provinciale jeugdwerking”, zo staat te lezen op de website van FC Pepingen.

De eerste ploeg zal de thuiswedstrijden afwerken op Lamme Guche, de 4de provincialer in Pepingen. Hoe de nieuwe ploeg zal heten is voorlopig nog niet bekend.