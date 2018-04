Al 115 inschrijvingen nog voor padelvelden er waren en sport blijft aan populariteit winnen

Vrijdagavond opende tennisclub Roelandsveld uit Dilbeek twee padelterreinen. Padel is een mix van squash en tennis en één van de snelst groeiende sporten. De opening vond plaats in goed gezelschap: proefvoetballer Tom De Sutter en tennisser Yannick Mertens uit Lennik kwamen de velden inspelen.

Padel speel je met vier spelers in een glazen box op kunstgras. Het terrein is kleiner dan een tennisveld en daar ligt meteen ook de uitvinding van deze nieuwe sport. Een Spanjaard wou namelijk een tennisterrein aanleggen in zijn tuin, maar de tuin bleek te klein. Zijn oplossing? Een kleiner veld aanleggen en meteen een nieuwe sport er bij bedenken: padel.

Ook in ons land groeit de populariteit van padel. Tennisclub Roelandsveld uit Dilbeek veranderde zelfs zijn naam in ‘Tennis- en padelclub Roelandsveld’. Padelverantwoordelijke Erwin Espenhout: “padel is een ongelooflijk toegankelijke sport, je leert het bijzonder snel aan.”

Tegen de wand spelen

Zelfs professionele tennissers hebben de microbe te pakken. Al is er wel nog een groot verschil met tennis: “het grote verschil zit in de wanden die je gebruikt. Bij tennis heb je altijd de reactie om de bal meteen terug te moeten spelen. Bij padel is het toch meer nadenken en de bal eerst tegen de wand laten komen vooraleer je verder speelt,” zegt tennisser Yannick Mertens.

De terreinen in Dilbeek zijn verrassend genoeg aangelegd door profvoetballer Tom De Sutter. Hij leerde het spel kennen via collega voetballer Victor Vazquez en was meteen verkocht. Met zijn firma legt hij padelterreinen in heel België aan. “We zagen een opportuniteit in deze sport en het is duidelijk dat padel aan populariteit blijft winnen,” zegt De Sutter.

Tennis- en padelclub Roelandsveld merkt hetzelfde. Vooraleer de padelterreinen er waren, schreven 115 mensen zich al in voor de sport. De club hoopt dan ook snel nog een derde veld te kunnen aanleggen.