Alison Van Uytvanck uit Grimbergen zegt af voor Australian Open

2016 was al een vreselijk jaar voor Van Uytvanck en ook 2017 neemt geen goeie start. Door aanhoudend blessureleed stond ze lang aan de kant en zakte ze uit de top 100. Voorts raakte ze op Wimbledon en de US Open niet verder dan de eerste ronde.

Ook de eerste afspraak van 2017 zal ze missen. Via een tweet laat ze weten dat ze morgen geopereerd wordt. Ze kampt met tendinitis aan haar rechterarm. Verwacht wordt dat haar revalidatie zo’n 3 maanden in beslag zal nemen.

Unfortunately no Australian open for me. Having surgery on my arm tomorrow. Rehab will be starting immediately after surgery #comebackstrong

— Alison Van Uytvanck (@AlisonVanUytvan) December 22, 2016