Allereerste curlinghal van België bijna voltooid in Zemst

Na 6 maanden zwoegen kunnen ze in de Zemste deelgemeente Elewijt stilaan uitkijken naar allereerste curlinghal van België. Over 2 weken moeten de eerste curlingstenen al over het ijs glijden.

“Momenteel leggen we de laatste hand en zijn we alles aan het opruimen. Begin volgende week komen ze de ijsinstallatie plaatsen en over 2 weken kan de eerste wedstrijd gespeeld worden”, vertelt ons Dirk Heylen, een van de oprichters van de curlingclub in Zemst.

Het project aan de Driesstraat in Elewijt is uniek. Het is namelijk de allereerste curlinghal die in België wordt gebouwd. “Dat is nodig want in ons land wordt de sport al 13 jaar beoefend. We kunnen wel terecht op de bestaande schaatsbanen. Maar we zitten daar beperkt in uren en de ijskwaliteit is er voor curling niet optimaal. We zijn op dat gebied een moeilijke sport”, aldus Dirk Heylen.

De curlinghal zal over drie banen beschikken. Daarnaast is er plaats voor een kantine en kleedkamers. De totale kostprijs schommelt tussen de 600.000 à 700.000 euro. Curlingclub Zemst hoopt dat de gloednieuwe hal ook de interesse in de sport zal aanwakkeren.