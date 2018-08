Zowat tien jaar geleden telde Halle no vijf clubs. Binnenkort blijft alleen nog AR Buizingen over. KRC Halle, de club die 91 jaar geleden ontstond, stopt ermee eind dit jaar. De kaatssport was ooit erg populair in het Pajottenland, maar dat is nu wel anders. Almaar meer clubs geven er bij gebrek aan vers bloed de brui aan. Hoe dat komt, zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.