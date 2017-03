André Strubbe (88) pakt opnieuw goud op BK Indoor

Eind vorig jaar zag het er naar uit dat André Strubbe nooit nog op een atletiekpiste zou staan nadat hij met zijn bromfiets in Vilvoorde werd aangereden. Daarbij liep hij een sleutelbeenbreuk op. Gezien zijn leeftijd wilde de dokters hem niet meer opereren. Toch liet Strubbe de moed niet zakken. Zo verscheen hij dit weekend op het BK Indoor in Gent waar hij opnieuw een gouden medaille behaalde in de leeftijdscategorie +85. En die overwinning heeft hem moed gegeven want André Strubbe wil ook later dit jaar deelnemen aan enkele grote tornooien. (foto archief RINGtv)