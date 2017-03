Andy Kockelbergh wordt tot het einde van het seizoen trainer van Grimbergen. Hij krijgt de taak om de club in de tweede amateurklasse te houden.

Kockelbergh was in het verleden al assistent-trainer van onder meer Grimbergen en van Temse. Hij krijgt een contract tot het einde van dit seizoen als interim-trainer, met een optie om volgend seizoen assistent-trainer te worden. Grimbergen staat 14e in de tweede amateurklasse, net boven de degradatieplaatsen.