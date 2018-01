Asse-Ternat verliest nipt van Lubbeek

Voor dit weekend stonden de dames van Asse-Ternat aan de leiding met 36 punten. Gisteren kwam Lubbeek over de vloer. Met vier punten minder -maar ook met twee matchen minder gespeeld - de nummer drie. Een duel op de scherpst van de snee. In het eerste kwart neemt Asse-Ternat een moeilijke start, maar weet toch terug te komen tot 16-15. Halverwege het tweede quarter schakelt de thuisploeg een versnelling hoger. Een driepunter van Hanne Schroven bezorgt de thuisploeg een kloof van elf punten. Na een vrije worp van Andries leidt Asse-Ternat met 31-24 bij de rust.

In de tweede helft brengt Claes op de counter Lubbeek terug tot 36-31. De bezoekers sluipen punt per punt dichterbij en gaan over Asse-Ternat. De beslissende quarter is een echte nagelbijter. Beide ploegen doen de hele tijd haasje-over. Toch zijn het de bezoekers uit Lubbeek die het laken naar zich toetrekken. Uiteindelijk wint Lubbeek een razendspannende topper met 47-51. Asse-Ternat blijft aan de leiding, maar het telt nog maar twee punten meer dan Lubbeek dat nog twee matchen te goed heeft. De kansen op de titel zijn geslonken. “Hadden we deze wedstrijd gewonnen vandaag, dan zouden we daar zeker eens over nagedacht hebben”, zegt trainer Kris Dee. “Maar dat is niet het geval en ik denk dat de top drie voor een eerste jaar in eerste provinciale een goeie ambitie is."

Een verslag van de wedstrijd krijg je straks vanaf 19u30 te zien op RINGtv Sport.