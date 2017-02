Asse-Ternat verliest uiterst nipt van Zwevegem-Deerlijk

De thuisploeg kwam nooit helemaal in de wedstrijd en was vaak op achtervolgen aangewezen. Het slot was een ware thriller, beide ploegen zaten elkaar op de hielen en hieden de stand in evenwicht. Het allerlaatste shot van de wedstrijd was voor Asse-Ternat. De thuispoeg kon nog winnen, maar de bal ging naast.

"69 - 70 is op zich voor ons geen drama, maar wij moesten hier vandaag eigenlijk 90 punten maken", reageert Toon Labbeke, de coach van Asse-Ternat. "Als je elke bal achter de driepuntlijn ernaast gooit, als je 15 vrijworpen mist, als je 16 à 17 balverliezen hebt, dan kan je geen wedstrijd winnen. Dus ik denk dat daar het verschil vooral bij ons zat. Ik denk niet dat zij echt zijn komen winnen, want ik vond hen ook niet goed spelen. Maar ik denk dat wij die wedstrijd vooral collectief verloren hebben."