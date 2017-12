Atleet Isaac Kimeli is profcontract kwijt

Atleet Isaac Kimeli uit Halle is zijn profcontract bij Sport Vlaanderen kwijt. Kimeli kon zich niet plaatsen voor het WK atletiek in Londen afgelopen zomer en dat breekt hem nu zuur op.

Hoe dan ook is het verrassend dat Sport Vlaanderen het contract van Kimeli niet verlengd. De Hallenaar – top in het veldlopen en op de 1.500 meter – is nog jong (23) en heeft nog heel wat progressiemarge. Bovendien werd hij eind vorig jaar Europees kampioen veldlopen bij de beloften.

Sport Vlaanderen heeft samen met de VDAB een regeling uitgewerkt waarbij topsporters een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen zonder aan de dezelfde eisen te moeten voldoen als 'normale' werklozen. Kimeli heeft alvast een aanvraag ingediend.