Atlete Astrid Verhoeven (Asse) zorgt dat topsporters zich goed in hun vel voelen

'Gelukkig zijn', dat is het resultaat van lichamelijk in orde zijn, mentaal in evenwicht zijn én de juiste voeding. Veel mensen hebben hulp nodig om het op die drie vlakken goed te doen. Atlete Astrid Verhoeven en haar partner Lara Moucheron uit Merchtem bieden die hulp aan. Niet alleen aan topsporters maar ook aan mensen zoals u en ik.

Astrid Verhoeven (22) en Lara Moucheron (26) begeleiden onder meer Julie Van Loo. Een prof in het basketbal die in juni met de Belgian Cats een bronzen medaille veroverde op het Europees Kampioenschap. “Ik wil het hoogste bereiken en ik doe er alles aan om er te geraken en die twee steunen me op alle vlakken. En daar ben ik heel dankbaar voor” aldus Van Loo die momenteel speelt bij het Turkse Istanbul Üniversitesi SK. “Wij coachen op het fysieke, het mentale en het voedingsvlak. Die domeinen kan je niet van elkaar losmaken. Als je niet goed in je vel zit, heb je minder zin om te bewegen. Ga je niet naar je voeding kijken, dan ga je sneller fastfood nemen”, verduidelijkt atlete Astrid Verhoeven uit Asse.

Astrid zelf een lange afstandsloper in het veld en op de piste, ging een aantal maanden terug omwille van darmproblemen door een zware periode. Fysiek en mentaal zat ze erdoor. Ze vocht terug en startte 5 maanden terug met haar vriendin het project MENSCH. Ondertussen begeleiden ze al 30 mensen. Niet alleen topsporters maar ook gewone mensen die willen vermageren of zich niet goed in hun vel voelen kunnen terecht bij MENSCH. Meer info vind je op www.projectmensch.be