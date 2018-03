Basketbalclub Grimbergen wint makkelijk van Diepenbeek

In het Basket ontving Grimbergen gisteren de voorlaatste in de stand: Diepenbeek. Grimbergen speelde een sterke wedstrijd en dat werd beloond met de overwinning.

Grimbergen begon sterk aan de wedstrijd. De thuisploeg strafte de fouten van de bezoekers genadeloos af en werkte geleidelijk aan rustig voort aan de voorsprong. Aan de rust staat Grimbergen voor met 35-23.

In de tweede helft ligt het spel vaak stil, waardoor er weinig tempo in de wedstrijd zit. Grimbergen schiet al snel weer in actie en blijft voorliggen op Diepenbeek. Ook in een sterk slotoffensief van de bezoekers blijkt Grimbergen te sterk te zijn. De eindscore is 71-61.

Dankzij de overwinning strijdt Grimbergen nog volop mee voor de tweede plaats en maakt het kans om te promoveren naar eerste landelijke.