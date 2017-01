Basketderby tussen Merchtem Eagles en Strombeek Beavers

Hoogspanning in de tweede provinciale van het basketbal gisterenavond. De Merchtem Eagles ontvingen de Strombeek Beavers. Een derby met inzet want de Eagles, die graag willen promoveren, staan tweede, de Beavers vierde.

Met een minuut stilte, zo begint deze streekderby. Het ingetogen moment is voor Koen Thomas, ex-speler van de Merchtem Eagles en schoonzoon van Maggie De Block, die eerder deze week overleed aan de gevolgen van een hartstilstand.

Het begin van de thuisploeg is aarzelend. Open shots worden gemist en vanop de vrijworplijn wil het ook niet lukken. De bezoekers uit Strombeek zijn wel bij de pinken. Maar uiteindelijk vinden de Eagles hun ritme en de thuisploeg gaat met 17 punten voorsprong de kleedkamer in. 36-19 is de ruststand.

In de heenmatch klopte Strombeek Merchtem met 16 punten verschil. Dat zal vandaag niet gebeuren, maar de bezoekers willen er wel nog een wedstrijd van maken. Moerenhout met de bom. De Beavers straffen alweer een laks begin van de Eagles af. Maar een volgepakte sporthal ziet de thuisploeg niet echt in de problemen komen. De Beavers zijn uiteindelijk een makkelijke prooi voor de Eagles 66-42 is de eindstand. De Eagles blijven thuis ongeslagen.