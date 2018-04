Bavi kiest voor nieuwe coach Hamady Ly

De beslissing van Bavi komt toch wat als een verrassing. Joris Swillen was het voorbije anderhalf seizoen van Bavi en zette aardige resultaten neer met de ploeg. Toch kiest het bestuur van Bavi volgend seizoen voor een andere hoofdcoach. “Voor het volgende seizoen willen we nog meer de kaart trekken van onze jeugd en om dat te realiseren achtte de sportieve cel dat het beter was om een nieuwe headcoach aan te stellen”, zegt het bestuur. “We vonden in de persoon van Hamady Ly een headcoach die de afgelopen jaren zijn sporen verdiend heeft en zeer vertrouwd is om met jeugdige spelers te werken. Hamady is geen onbekende voor Bavi. Als speler heeft hij een verleden bij Vilvoorde en kent het huis dan ook goed. Als trainer/coach was Hamady actief op het hoogste niveau van het vrouwenbasket en later als assistent-coach bij Brussels en Willebroek in eerste Nationale van het mannenbasket. Afgelopen seizoen stond hij in eerste landelijke bij Baasrode aan het roer.”