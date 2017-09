Bavi Vilvoorde is schitterend gestart aan het nieuwe seizoen in Top Division 2A van het basketbal. Vorige week wonnen de Vilvoordenaars al tegen titelkandidaat BBC Oostkamp. Dit weekend boekte BAVI meteen de eerste thuizege van het seizoen. In een felbevochten wedstrijd klopte BAVI United Basket Woluwé met 54-51.