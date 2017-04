Goed nieuws van basketbalclub Asse-Ternat. De club speelt volgend seizoen in eerste landelijke. Asse-Ternat eindigde dit seizoen derde in tweede landelijke en kwam net iets te kort voor promotie. Maar De Pinte B ziet af van promotie en Asse-Ternat kreeg de vraag of het de vrijgekomen plaats in eerste landelijke wil innemen. Daar antwoordt het bestuur 'ja' op.